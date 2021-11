Gladbachs Trainer : Hütter ist für das Impfen, aber gegen Impfpflicht bei Profi-Fußballern

Mönchengladbach Borussias Trainer Adi Hütter hat sich zum Impf-Thema geäußert. Er hält nichts von einer Pflicht für Fußballer, sich impfen zu lassen. Im Stadion gilt weiter 3G, nur ein kleiner Prozentsatz der Besucher ist nicht geimpft.

Borussias Trainer Adi Hütter hält nichts von einer Impfpflicht für Fußball-Profis, das sagte er nun im Interview mit der „Westdeutschen Zeitung“ auf die Frage nach Bayern-Nationalspieler Joshua Kimmich. „Wir müssen da schon vorsichtig sein. Klar haben wir Fußballer Vorbildwirkung, aber es geht schon auch darum, sich selbst entscheiden zu können, so wie alle anderen in unserer Gesellschaft auch", sagte Hütter: „Ich sehe natürlich die Situation in den Spitälern, aber die Entscheidungsfreiheit sollten wir schon jedem zugestehen."