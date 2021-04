Kostenpflichtiger Inhalt: „Vorher konnten wir das nicht“ : Kramer erklärt den Effekt der Rose-Jahre bei Borussia

Christoph Kramer (Bildmitte) hat bisher 221 Spiele für Gladbach gemacht. Elf Tore schoss er, zwölf bereitete er vor. Foto: dpa/Uwe Anspach

Interview Mönchengladbach Christoph Kramer spricht im Interview über die Gründe für die verspielten Punkte und sagt, was er der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft zutraut. Dazu erklärt Borussias Sechser, was Marco Rose dem Verein in zwei Jahren gegeben hat.