Neuer Vertrag bis 2025 Christoph Kramer bleibt Borusse

Mit der Kramer-Verlängerung setzt Manager Virkus zumindest ein positives Zeichen in einer Zeit, in der vor allem von potenziellen Abgängen die Rede ist. In einem Video, mit dem der Verein die Unterschrift verkündete, notiert Kramer seine Vorsätze für 2023. „Ein Tor schießen“ – machbar, auch wenn es erst elf in 257 Spielen für Borussia sind. „Tony Jantschke ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Unrealistisch, aber probieren wir“, sagt Kramer. „Per Mertesacker mal ausreden lassen“ – die beiden ZDF-Experten waren bei der WM mitunter mal aneinandergeraten. „Im Tor spielen – machen wir auch noch mal“, sagt Kramer, der in der Hinrunde zeitweise als Zehner und in der vordersten Pressingreihe verblüffte.