Abschied könnte bevorstehen Christoph Kramer und Borussia verhandeln über eine Vertragsauflösung

In den Kaderplanungen von Sportchef Roland Virkus und Trainer Gerardo Seoane spielt Kramer keine Rolle mehr. Bereits in der abgelaufenen Saison kam dieser auf nur 345 Einsatzminuten in 16 Pflichtspielen, einzig bei der 1:3-Pleite bei Union Berlin gehörte er in der Liga zur Startelf der Borussen, die Saison endete für Kramer Anfang April frühzeitig aufgrund einer hartnäckigen Lungenentzündung, sein Comeback gab er im Abschlusskick in der vergangenen Woche im Duell mit dem Landesligisten VfL Jüchen-Garzweiler.