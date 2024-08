„Das Ding hier war mein Leben“ Kramer macht Schluss bei Borussia

„Chris ist während seiner Zeit bei uns zu einer echten Identifikationsfigur dieses Vereins geworden und war in den zurückliegenden Jahren eins der Gesichter, die Borussia Mönchengladbach geprägt haben, dafür gilt ihm unser Dank“, sagt Roland Virkus. Der Sportchef öffnet in seinem Statement auch explizit die Tür für eine Zusammenarbeit in der Zukunft, nach Kramers Karriereende. „Es ist nun an Chris zu entscheiden, wie es für ihn persönlich weitergeht. Wir werden ihm im Verein alle Optionen offenhalten und würden uns sehr freuen, wenn er seine Zukunft bei Borussia sieht“, so Virkus.