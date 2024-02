Kramer und die „Baller League“ „Auf den Fußball in Gladbach konzentrieren“

Trikots sammeln, podcasten, Präsenz zeigen in den Medien – das sind drei Dinge, die viele Fans über das Fußballspielen hinaus mit Kramer verbinden. Der 33-Jährige ist der mediale Freigeist bei Borussia Mönchengladbach, auch ein Aushängeschild in dieser Hinsicht, vor allem in einer Zeit, in der der große Kaderumbruch mit Abgängen von Lars Stindl, Jonas Hofmann und Yann Sommer auch dahingehend Spuren hinterlassen hat. „Ich bin immer im engen Austausch mit dem Verein und bin froh, dass sie mich den Menschen sein lassen, der ich bin“, betont Kramer gerne, so auch am Montag, als er am Rande der „Baller League“ auf Aussagen seines Sportchefs Roland Virkus angesprochen wurde.