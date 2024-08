Abschied nach 288 Spielen Kramer-Trennung schlägt in Gladbach keine Türen zu – das ist gut so

In Christoph Kramer, dessen Vertrag vorzeitig aufgelöst wird, verliert Borussia zweifelsohne ein Gesicht der vergangenen Jahre. Er ist ein Weltmeister des Klubs, damit reiht er sich ein in eine prominente Riege: Berti Vogts, Rainer Bonhof, Jupp Heynckes, Herbert Wimmer und Wolfgang Kleff, die 1974 Teil des deutschen Titel-Teams waren. Kramer gehörte 2014 dazu. In Gladbach war er ein zentrales Element der Champions-League-Generation 2015 – in jener Zeit spielte Borussia genau den Fußball, den Kramer stets proklamiert: den Ballbesitzfußball im Tiki-Taka-Stil unter Lucien Favre.