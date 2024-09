„Das Leben fing im Sommer an“ Ex-Gladbach-Profi Kramer stellt sein Erstlingswerk vor

Die Silhouette eines Menschen auf einem Sprungbrett in Schwimmbad, dahinter die untergehende Sommersonne – das ist das Motiv auf dem Cover eines Buches, das am 13. März bei Kiepenheuer & Witsch erscheint. Der Verlag hat am Mittwoch ein Bild davon gepostet samt Autor, der sein Erstlingswerk nicht so stolz in den Händen hält wie den WM-Pokal, aber hocherfreut wirkt er schon – Christoph Kramer.