Trotz aller Komplikationen Christoph Kramer empfiehlt Spielern gerade jetzt einen Gladbach-Wechsel

22 Minuten durfte Christoph Kramer noch mitspielen, dann war Schluss. „Als ich reinkam, hat es sich gar nicht so schlecht angefühlt“, sagte Kramer nach der 2:5-Niederlage beim BVB am vergangenen Wochenende. Kramers Gefühl war durchaus nachvollziehbar, schließlich fielen nach seiner Einwechslung noch zwei Gladbacher Tore, die ebenfalls frisch ins Spiel gekommenen Lars Stindl und Luca Netz hatten zudem Chancen auf weitere Treffer. Kramer kam in der kurzen Zeit auf 31 Ballkontakte, 91 Prozent seiner Pässe kamen an. „Ich möchte nicht sagen, dass wir nah an der Überraschung geschnuppert haben, aber ich hätte es trotzdem gerne gesehen, wie es sich nach einem dritten Tor von uns angefühlt hätte“, sagte Kramer.