Neuer Expertenjob Christoph Kramer schnuppert Champions-League-Luft

Dazu zählt nun der Expertenjob in der Königsklasse. 18 Spiele hat er gemacht in der Champions League, zwölf für Gladbach und sechs für Leverkusen, hinzu kommen je zwei Qualispiele für beide Vereine. Kramer war dabei in Bern, Manchester, Glasgow, Mailand, Kiew, Budapest, war zweimal in Rom und zweimal in Barcelona zu Gast – und auch einmal in Madrid. Nur raubte die Corona-Pandemie ihm den „Ground“ im Bernabéu, Borussia musste für ihr Geisterspiel ins Estadio Alfredo di Stéfano ausweichen (0:2).