Auftritt als Stand-up-Comedian : Borussias Kramer lernt von Harald Schmidt und liefert auf der Bühne ab

Mönchengladbach Borussia-Profi Christoph Kramer wurde von Late-Night-König Harald Schmidt auf einen Auftritt als Stand-up-Comedian vorbereitet. Dann stand er plötzlich auf der Bühne und musste seine Witze vortragen. Was dahinter steckt und was Kramer selbst dazu sagt.

Doch was macht Kramer auf der Bühne des fürstlich erscheinenden Saals der Wiesbadener Casino-Gesellschaft? Und was hat Late-Night-Legende Harald Schmidt damit zu tun? Um das zu verstehen, müssen wir die Uhr etwa neun Monate zurückdrehen. Es ist Oktober 2021, Kramer bereitet sich mit Borussia gerade auf das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart vor, als er sich morgens im Training eine Oberschenkelverletzung zuzieht, die ihn mehrere Wochen außer Gefecht setzen wird.

Was da keiner weiß: Kramer soll am gleichen Abend sein Stand-Up-Programm, das er sich gemeinsam mit Schmidt ausgedacht hat, vortragen. Das Ganze findet im Rahmen von „One Mic Stand“ statt, einer Show, hinter der Amazon Prime steckt. Das Konzept ist schnell erklärt: Ein Comedian coacht einen prominenten Menschen, der dann als Laie ein paar Witze auf der Bühne vortragen muss – selbstverständlich vor Publikum.

„Ich hatte mal einen Trainer, ich will keine Namen nennen. Wir nenne ihn mal Neter Peururer“, fährt Kramer fort und packt eine alte Anekdote aus seiner Zeit beim VfL Bochum unter, na klar, Trainer Peter Neururer aus. Acht Minuten dauert sein Auftritt. Acht Minuten, in denen der eine oder andere im Saal vor Lachen in Tränen ausbricht.

Doch wie hat Kramer selbst seinen Auftritt, der seit vergangener Woche online angesehen werden kann, nun am Fernseher verfolgt? „Ich bin es ja gewohnt, mich in Fußballsituationen selbst zu sehen. Das hat man mittlerweile drin. Sich in so einem Format aber selbst zu sehen, war irgendwie ungewohnt“, sagt Kramer im Gespräch mit unserer Redaktion und berichtet von den Reaktionen in seinem Familien- und Bekanntenkreis. „Erfreulicherweise fanden die das alle ganz gut“, sagt Kramer. „Ich mag Sachen mit einem gewissen Blamage-Potenzial. Das fordert einen heraus.“