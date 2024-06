Zukunft des Borussen ungewiss Ein Vorwurf hat Christoph Kramer zuletzt getroffen

Und dann nahm Kramer auch die aktuelle Folge des „Copa TS“-Podcast mit ZDF-Moderator Tommi Schmitt auf der Ferien-Insel auf. In dem EM-Spezial ging es überwiegend auch um das bevorstehende Turnier in Deutschland, das Kramer wie gewohnt zusammen mit Per Mertesacker als TV-Experte des ZDF begleiten wird. So wird der 33-Jährige auch am Freitag beim Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen Schottland in München im Stadion sein.