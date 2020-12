DFB ermittelt gegen Borussen : Kramer verteidigt sich gegen Spuck-Vorwürfe

Mönchengladbach Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ermittelt gegen Gladbachs Mittelfeldspieler Christoph Kramer. Dabei geht es um eine mögliche Spuck-Attacke, die sich Kramer gegen Frankfurts Sebastian Rode geleistet haben soll.

Es lief die 83. Minute im Bundesliga-Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend. Kurz zuvor hatte es eine Rudelbildung gegeben, bei der zunächst Frankfurts David Abraham mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde und Breel Embolo nach einem Schubser gegen Sebastian Rode genau wie der Geschubste mit Gelb verwarnt wurde. Der fällige Freistoß von Borussia landete im Frankfurter Toraus, die Gladbacher traten den Rückwärtsgang an.

Mittelfeldspieler Christoph Kramer bewegte sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe von Rode, was ihm nun zum Verhängnis werden könnte. Denn Kramer, das ist auf TV-Bildern zu sehen, spuckte in dem Moment, als Rode sich ihm mit zugewandtem Rücken näherte, auf den Boden. Der DFB möchte nun klären: Wie weit stand Kramer tatsächlich von Rode entfernt? Nach Informationen des „Kicker“ hat der Verband dafür weitere TV-Bilder angefordert, um den Sachverhalt zu klären. Denn auf den Bildern, die während der Live-Übertragung beim Bezahlsender „Sky“ zu sehen waren, ist das nicht eindeutig zu erkennen.

Bereits am Mittwoch kursierte ein Video des Vorfalls in den sozialen Netzwerken, was nun offensichtlich den DFB dazu veranlasst hat, den Fall genau zu prüfen. Sowohl Kramer als auch Rode haben sich inzwischen allerdings schon zum Vorfall geäußert. „Natürlich habe ich ihn nicht angespuckt! Mal abgesehen davon, dass mir so eine Aktion jetzt nicht so wirklich in den Sinn kommen würde und abgesehen davon, dass ich den Sebastian Rode auch ganz gerne mag, einfach nein“, sagte Kramer gegenüber der „Bild“. Auch Rode beteuerte, von der Aktion nichts mitbekommen zu haben.