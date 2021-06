Borusse ist TV-Experte bei der EM : Warum Christoph Kramer für das ZDF ein Glücksfall ist

Analyse Mönchengladbach Schon während der WM 2018 war der Gladbacher Christoph Kramer als TV-Experte für das ZDF tätig. Auch bei der laufenden EM ist er wieder im Einsatz und zeigt, welchen Mehrwert er dem Fernsehsender und den Zuschauern zu Hause bieten kann.

Kramer, das ist so, gehört in der Fußballbranche zu einer aussterbenden Spezies. Was er denkt, das sagt er. Längst ist das im Fußball nicht mehr selbstverständlich. Was ihm nicht passt, das merkt er an, ohne dabei in einen respektlosen Ton zu verfallen. Er verstellt sich nicht, das gefällt den Zuschauern und das kommt an. „Ich finde man kann ihn geben. Aber ich finde, und das gehört auch dazu, er fällt schlecht“, kommentierte er eine Elfmetersituation des Brasilianers Neymar vor drei Jahren.