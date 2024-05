„Mich hat es richtig zerlegt“ Gladbachs Kramer berichtet von seinem Infekt und einer Überraschungsparty für Stindl

Der Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bislang 14-mal zum Einsatz, in der Startelf stand er unter Trainer Gerardo Seoane nur einmal. Zur sportlichen Situation der Borussen sagt Kramer: „Wir sind Vorletzter in der Rückrundentabelle. Wir brauchen nicht drüber reden, das war an vielen Stellen wirklich schlecht.“ Sieben Siegen stehen nach 33 Spieltagen jeweils 13 Unentschieden und 13 Niederlagen gegenüber. Dass Borussia nicht absteigt, hat sie vor allem dem ebenfalls schwachen Rest der Liga zu verdanken.