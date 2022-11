„Jetzt sitzen wir vier von der Tankstelle am Ende hier und probieren das zu erklären, was nicht zu erklären ist. Das ist ja wirklich nach so einem Elfmeterschießen das Geile am Fußball: Dass man es nicht erklären kann.“ (Juni 2021)

Christoph Kramer als ZDF-Experte nach dem Elfmeterschießen im EM-Achtelfinale zwischen Frankreich und der Schweiz.