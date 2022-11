Profi und ZDF-Experte Die besten Sprüche von Gladbachs Christoph Kramer

„Ich setze mich meistens abends mit einem Gin Tonic auf meine Hollywoodschaukel und lasse alles nochmal Revue passieren. Das ist für mich so eine Routine, die ich total mag. Ich mag auch das Gefühl, wenn ich total kaputt bin. Oder in der 70. Minute, wenn ich nicht mehr kann, dann hab ich das Bild von der Hollywoodschaukel im Kopf, denke ich an den Gin Tonic am Abend.“ (November 2021)

Christoph Kramer im „Kicker meets Dazn“-Podcast über die Art und Weise, wie er Spiele verarbeitet.