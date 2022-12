Ex-Borusse Kulik wird 70 Mehr als nur der Mann, für den Günter Netzer kam

Dreimal wurde Kulik Meister mit Borussia, gewann den DFB-Pokal und zweimal den Uefa-Cup. Er war also an sechs von zehn Gladbacher Titeln beteiligt. Zwei Final-Niederlagen erlebte er aktiv mit. 1977 im Landesmeister-Endspiel gegen Liverpool war er 66 Minuten im Spiel. 1980, im ersten Uefa-Cup-Finale gegen Frankfurt, schoss der damalige Mannschaftskapitän in der 88. Minute den 3:2-Siegtreffer. Doch das Rückspiel ging 0:1 verloren, Frankfurt war der Gesamtsieger. Kulik war stets dabei, doch eine totale Hauptrolle spielte der elegante Stratege selten. Auch, weil er öfter mal verletzt war. So verpasste er das grandiose 5:1 im zweiten Uefa-Cupfinale von 1975 in Enschede.