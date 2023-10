60. Geburtstag Hochstätter prägte Borussia 23 Jahre lang auf verschiedene Weise

Insgesamt knapp 23 Jahre leistete Hochstätter seinem Verein treue Dienste, 16 Jahre davon als Spieler. Kein Wunder, dass der gebürtige Augsburger in solch einem Zeitraum so manche beeindruckende Marke setzte. So war Hochstätter der erste Borusse, der in 16 aufeinanderfolgenden Spielzeiten mindestens ein Bundesligaspiel für Gladbach bestritt – diesen Rekord stellte erst Tony Jantschke in der laufenden Saison ein. Hochstätter traf zudem in elf verschiedenen Bundesliga-Spielzeiten für Gladbach – nur Hacki Wimmer kommt gar auf zwölf.