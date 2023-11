Zu Hause wie auswärts Die Choreos der Borussia-Fans

29. August 2012

Beim Play-off-Hinspiel zur Champions League gegen Dynamo Kiew ist das gesamte Stadion in Schwarz-Weiß-Grün gehüllt, plus Riesenraute in der Nordkurve. Das entsprechende Poster dürfte immer noch bei Fans zu Hause hängen.

Die Bilderstrecke zur kompletten Choreo gibt es hier.