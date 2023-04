Hochkarätig besetztes Turnier Borussias U19 mit guten Chancen auf das Halbfinale bei der Champions Trophy

Yvandro Borges Sanches gehörte damals unter anderem zur Siegermannschaft, inzwischen hat er fünf Profi-Einsätze und 18 A-Länderspiele für Luxemburg vorzuweisen. Der zweifache Finaltorschütze Kushtrim Asallari spielt seit dieser Saison altersbedingt in Borussias U23 und kommt dort auf elf Einsätze (ein Tor), ist aktuell aber ebenso wie Borges Sanches verletzt. Beide hätten ohnehin in diesem Jahr nicht mitgewirkt in Düsseldorf, einige der Vorjahressieger wie Tony Reitz, Moustafa Moustafa, Konstanin Gerhardt, Luis Werrmann und Dimitrie Deumi Nappi hoffen aber darauf, den Titel in diesem Jahr verteidigen zu können.