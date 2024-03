Turnier an den Ostertagen Gladbachs U19 misst sich bei Champions Trophy mit internationalen Teams

In der Liga geht es für Borussias U19 erst am 13. April weiter, am kommenden Wochenende nehmen die Gladbacher daher am traditionellen Osterturnier des BV 04 Düsseldorf teil. Die Champions Trophy findet in diesem Jahr zum 60. Mal statt, das Teilnehmerfeld setzt sich wie gewohnt aus Klubs aus dem In- und Ausland zusammen.