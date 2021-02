Champions League : So sehen Sie Gladbach gegen Manchester City live

Foto: dpa/Marius Becker

Service Budapest Wo wird das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City übertragen? Und auf welche Aufstellungen könnten beide Trainer setzen? Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League.

„Wenn man als Borussias Mönchengladbach ein Achtelfinale in der Champions League gegen Manchester City spielt, kann man in erster Linie nur gewinnen“, sagte Gladbachs Trainer Marco Rose am Dienstag vor dem Abflug nach Budapest, wo am Mittwochabend (21 Uhr) das Achtelfinal-Hinspiel gegen die Citizens stattfinden wird.

Rose glaubt nicht, dass seine Mannschaft gegen das von Pep Guardiola trainierte Team, das zuletzt 18 Siege in Folge feiern konnte, trotz der aktuellen Negativ-Serie in der Bundesliga eine Extra-Motivation benötigt. Rose hofft, dass sich seine Spieler an die guten Auftritte in der Gruppenphase der Königsklasse gegen Real Madrid, Inter Mailand und Schachtjor Donezk zurückerinnern werden. „Ich wünsche mir, dass die Spieler noch einmal daran denken, was sie in der Gruppenphase bereits erreicht haben und dass sie die Partie mit einer Menge Leidenschaft, Mut aber auch Leidensfähigkeit angehen“, sagte Rose.

So könnten Borussia Mönchengladbach und Manchester City spielen

Borussia Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer - Zakaria, Neuhaus - Stindl - Hofmann, Plea

Manchester City Ederson - Joao Cancelo, Stones, Ruben Dias, Zinchenko - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Foden, Gabriel Jesus, Sterling

Diese Spieler stehen Borussia Mönchengladbach im Spiel gegen Manchester City nicht zur Verfügung

Personell sieht es bei den Gladbachern weiterhin gut aus. Rose hat die freie Auswahl. Nur die beiden Youngsters Torben Müsel (Aufbautraining nach Knie-OP) und Famana Quizera (Aufbautraining nach Schulter-OP) können aktuell nicht am Training teilnehmen.

So sehen sie die Partie Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City live

Das Spiel wird live vom Streamingdienst DAZN übertragen. Ab 20.30 Uhr meldet sich Moderator Alex Schlüter, der Sandro Wagner als Experten an seiner Seite hat. Kommentiert wird die Partie von Jan Platte. Beim Bezahlsender Sky gibt es das Spiel in der Konferenz zu sehen.

(hgo)