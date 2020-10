Borussia gibt Champions-League-Kader bekannt : Nächster Rückschlag für Müsel und Villalba, Hintertür für Eigengewächse

Mönchengladbach Die Uefa hat am Donnerstag die Kader der Teams in der Champions League bekanntgegeben. Bei Borussia sind erwartungsgemäß Torben Müsel und Julio Villalba nicht dabei. Jordan Beyer und Famana Quizera stehen auch nicht auf der sogenannten A-Liste, können aber trotzdem mitwirken.

Zum dritten Mal darf Borussia in der Champions League antreten, in dieser Saison werden Real Madrid, Inter Mailand und Schachtar Donezk die Gegner sein. Bis Dienstagabend haben die Vereine ihre Meldungen des Königsklassen-Kaders an die Uefa übermitteln müssen. Am Donnerstag hat der europäische Fußball-Verband die Spielerlisten bekanntgegeben. Bei Borussia gab es dabei keine Überraschungen, aber für zwei Spieler gibt es den nächsten Rückschlag.