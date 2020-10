Champions League gegen Real, Donezk, Inter : Borussia zwischen Herausforderung und Hoffnung

Borussia kennt nun ihre Gegner in der Champions League. Mit dabei sind Real Madrid und Trainer Zinedine Zidane. Foto: dpa/Ina Fassbender

Meinung Mönchengladbach Real Madrid, Schachtar Donezk und Inter Mailand – das ist Champions League pur und eine große Herausforderung für Gladbach. Die Gruppe ist hart, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch viel Grund zur Freude gibt, meint unser Autor.

Borussia Mönchengladbachs Rückkehr in die Champions nach vier Jahren wird eine große Herausforderung. Real Madrid, Schachtar Donezk und Inter Mailand – das ist eine harte Gruppe. „Es klingt so richtig nach Champions League“, sagt Trainer Marko Rose zu Recht.

Auf den ersten Blick muss das Ziel Rang drei sein, und schon das wird eine echte Herausforderung. Denn es gibt für die Gladbacher keinen Gegner, gegen den es deutlich leichter wird als gegen die anderen. Anders als 2016, bei der letzten Champions-League-Teilnahme, als es mit Celtic einen extrem attraktiven, aber recht machbaren Konkurrenten gab. Donezk ist ein anderes Kaliber.

Die Borussen haben von allen vier deutschen Teams in der Königsklasse das schwerste Los erwischt. Leipzig hat ebenfalls zwei große Namen zugelost bekommen, doch darf man die Leipziger gegen Basaksehir FK durchaus als favorisiert ansehen, auch wenn gerade die Gladbacher aufgrund der Erfahrungen in der vergangenen Europa-League-Saison, als man am türkischen Meister scheiterte, wissen, wie unangenehm Basaksehir sein kann.

Was Borussia angeht: Das Ziel ist, wie in der Saison 2016/17 in Europa zu überwintern. Der Ansatz von Manager Max Eberl, trotz der Konstellation den zweiten Platz anzustreben und somit weitere Runden in der Königsklasse zu erleben, ist genau der richtige. Borussia ist als Außenseiter einzuordnen in dieser Gruppe, doch genau das ist die Chance: Sie kann genau genommen nur überraschen.

Dass die Borussen Gegnern mit großen Namen weh tun können mit ihrem Stil, das haben sie in der vergangenen Europa-League-Saison gegen AS Rom gezeigt. In der Ewigen Stadt gab es ein 1:1, daheim dann einen 2:1-Erfolg, es waren die besten Spiele in Europa in dieser Spielzeit.