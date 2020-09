Play-offs zur Champions League : Noch zwei Millionen-Endspiele für Borussia

Am Donnerstag wird in Nyon die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Foto: AP/Valentin Flauraud

Mönchengladbach Borussia weiß bereits, dass sie bei der Champions-League-Auslosung am Donnerstag in Topf 4 landen wird. Die letzte Play-off-Rückspiele am Mittwoch sind vor allem aus finanzieller Sicht spannend.

Geld oder Liebe? Diese Frage müsste sich Marco Rose theoretisch stellen, wenn am Mittwoch die letzten Rückspiele der Play-offs zur Champions League über die Bühne gehen. Sein Ex-Klub RB Salzburg (in Europa offiziell als FC Salzburg unterwegs) könnte Borussia Mönchengladbach, wo Rose seit 2019 Trainer ist, weitere 1,108 Millionen Euro bescheren – wenn er trotz des 2:1-Hinspielsieges gegen Maccabi Tel Aviv noch ausscheidet. Doch Rose dürfte trotzdem seinem alten Verein die Daumen drücken, der in Topf 3 bei der Auslosung am Donnerstag (17 Uhr) dann ein möglicher Gladbacher Gegner wäre.

Die 32 Teilnehmer an der Gruppenphase der Königsklasse werden nach ihren Erfolgen in den vergangenen zehn Jahren geordnet, für zurückliegende internationale Erfolge (wie Gladbachs Uefa-Cup-Siege 1975 und 1979) gibt es Extrapunkte. Das Team mit dem niedrigsten Koeffizienten (nicht zu verwechseln mit der Fünf-Jahres-Wertung, die über die Belegung der Lostöpfe entscheidet) erhält 1,108 Millionen Euro, das zweitschwächste weitere 1,108 Millionen Euro.

6,648 Millionen Euro hat Borussia auf diesem Weg bereits sicher. Primus und Krösus zugleich ist Real Madrid, das 32-mal 1,108 Millionen, also insgesamt 35,456 Millionen sicher hat, dahinter folgt der FC Bayern.

Foto: Dieter Wiechmann/Wiechmann, Dieter (dwi) 7 Bilder Borussias bisherige Gegner in der Champions League

Von den bislang feststehenden 29 Teilnehmern hat Borussia vier hinter sich gelassen: Stade Rennes, Istanbul Basaksehir, Atalanta Bergamo und Ferencvaros Budapest. Im Play-off-Duell am Mittwoch zwischen Slavia Prag und dem FC Midtjylland wird sich zudem ein weiteres Team durchsetzen, das einen niedrigeren Zehn-Jahres-Koeffizienten als Borussia hat.

Es bleiben zwei Paarungen, die am Mittwoch für zusätzliche Einnahmen sorgen könnten. Qualifiziert sich die fett markierte Mannschaft, verdient Borussia – sozusagen vor dem Fernseher sitzend – jeweils 1,108 Millionen Euro.

Mittwoch, 21 Uhr:

Lesen Sie auch Borussia in Köln : Das geschrumpfte Derby

PAOK Saloniki gegen FK Krasnodar (Hinspiel 1:2)

RB Salzburg gegen Maccabi Tel Aviv (Hinspiel 2:1)

Diese Mannschaften haben sich bereits für die Gruppenphase qualifiziert:

Topf 1 Bayern München, FC Sevilla, Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg, FC Porto

Topf 2 FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Schachtjor Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam

Topf 3 RB Leipzig, Inter Mailand, Olympiakos Piräus, Lazio Rom, Dynamo Kiew, Atalanta Bergamo

Topf 3 oder 4 Lokomotive Moskau, Olympique Marseille