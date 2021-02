In Midtjylland schellt das Telefon : Borussia bereitet Umzug in der Champions League vor

Mönchengladbach Borussia muss das Champions-League-Heimspiel gegen Manchester City womöglich im Ausland austragen. Dänemark ist eine Option. Unter anderem dort, beim FC Midtjylland, hat Gladbach angefragt. Das bestätigte Manager Max Eberl.

Im gängigen Europapokal-Fansong gibt es die Textzeile „In Kopenhagen schellt das Telefon“. Ganz so war es nicht, denn tatsächlich ging das Gespräch, das Borussia Mönchengladbach in Sachen Europapokal führte, nicht in die dänische Hauptstadt, sondern nach Herning in der Region Midtjylland, rund 300 Kilometer westlich von Kopenhagen gelegen. Den Anruf hat Borussias Sportdirektor Max Eberl am Donnerstag bestätigt.

In Herning, im dortigen Stadion des Champions-League-Teilnehmers FC Midtjylland, könnte Borussia am 24. Februar womöglich ein Heimspiel austragen, wenn es bis dahin in Deutschland weiter ein Einreiseverbot für Menschen aus Ländern mit besonderen verbreiteten Corona-Mutationen gibt, zu denen England gehört. Von da kommt Borussias Achtelfinal-Gegner in der Champions League, Manchester City.

Noch steht nicht fest, ob Borussia umziehen muss, doch befassen sich die Gladbacher sehr konkret mit der Möglichkeit, dass das Hinspiel gegen Manchester nicht wie geplant im Borussia-Park stattfinden werden wird. „Wir haben mit allen zuständigen Institutionen telefoniert und sind mit der Uefa im Austausch. Wir müssen uns als Veranstalter die Gedanken machen, wo wir das Spiel stattfinden lassen können“, sagte Eberl.

Im Falle eines Falles käme ein Heimspiel-Tausch infrage, vor allem aber die Austragung des Spiels in einem Land, in das Teams aus Großbritannien einreisen dürfen. „Wir müssen schauen, wo der geeignete Ort dafür ist, was es finanziell bedeuten würde“, sagte Eberl. Borussia müsste ein Stadion wohl anmieten und wäre als Ausrichter für den Ordnungsdienst und alle Abläufe rund um das Spiel verantwortlich. Ein solcher Umzug wird, auch wegen der Ansprüche der Uefa, ein hoher logistischer Aufwand sein.

Die MCH-Arena des FC Midtjylland ist indes nur eine Option. „Wir haben auch an anderen Standorten angefragt. Wir müssen alle Rahmenbedingungen abklären, dann können wir entscheiden, wo das Spiel stattfinden kann“, sagte Eberl.

Borussia hat Heimspiele im Europapokal schon oft jenseits des eigenen Stadions ausgetragen, früher, des größeren Fassungsvermögens wegen, in Düsseldorf, ein paar Mal auch in Köln. Einmal hatte sie auch ein Heimspiel in Berlin, das war, als vor 50 Jahren der berühmte Büchsenwurf eine Wiederholung des Heimspiels gegen Inter Mailand nötig machte. Statt des 7:1 im „Original“ auf dem Bökelberg gab es ein 0:0, Gladbach schied aus.

Berlin ist rund 600 Kilometer von Gladbach entfernt, so gesehen würde eine Austragung des City-Spiels in Dänemark für einen Vereinsrekord sorgen, zumal es das erste Heimspiel wäre, das Borussia im Ausland austragen würde. 760 Kilometer liegen zwischen Gladbach und Herning. Borussias Trainer Marco Rose nahm die Option „Königsklassen-Heimspiel in der Fremde“ wie gewohnt gelassen zur Kenntis. „Wir müssen es nehmen, wie es kommt“, sagte er.