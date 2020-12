6. Spieltag: Real Madrid - Borussia 2:0 (2:0) – Alles, was die Gladbacher im Hinspiel gut gemacht hatten, machten sie im Rückspiel schlecht. Immer einen Schritt zu spät war man gegen Real Madrid, das Abschluss um Abschluss auf das Tor von Yann Sommer brachte, dreimal Aluminium traf und groß aufspielte. Am Ende war das alles unwichtig, weil ein gewisser Lukaku in Mailand aus Versehen das Führungstor seiner eigenen Mannschaft verhinderte und die Borussia in Freudentaumel versetzte: Als Gruppenzweiter im Achtelfinale – zum ersten Mal seit 43 Jahren.