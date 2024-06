„Hätte es ebenfalls verdient“ Nagelsmann sagt, warum er im EM-Kader auf Gladbachs Rocco Reitz verzichtet

Nagelsmann setzt somit auf die Erfahrung, die der 30-Jährige Can mitbringt. Der BVB-Profi hat bislang 46 A-Länderspiele absolviert, Reitz hingegen kommt erst auf vier Einsätze in der U21-Nationalmannschaft und war in den Testspielen in der vergangenen Woche gegen Ungarn (0:0) und Griechenland (2:1) nicht zum Einsatz gekommen.