Borussen-Duell am Samstag Für Reus kann es die letzte Rückkehr nach Gladbach sein

Es ist durchaus möglich, dass Marco Reus am Samstag im Gladbacher Borussia-Park in der Startaufstellung des BVB stehen wird. Angesichts des bevorstehenden Rückspiels im Viertelfinale der Champions League gegen Atletico Madrid am kommenden Dienstag dürfte Dortmunds Trainer Edin Terzic ein wenig rotieren lassen. Und das könnte Routinier Reus betreffen, der womöglich letztmals in einem Bundesligaspiel in Mönchengladbach auflaufen wird.