Trainersuche beim BVB betrifft Gladbach : Zorc genervt von Rose-Fragen - Terzic muss sich beweisen

Dortmund/Mönchengladbach Borussia Dortmund sucht einen neuen Trainer. Oder doch nicht? Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat über die Chancen gesprochen, dass Interimslösung Edin Terzic bleiben darf. Manager Michael Zorc will derweil nicht mehr über Gladbachs Marco Rose sprechen.

Drei Wege gibt es, um die Spekulationen um Marco Rose und Borussia Dortmund aus der Welt zu schaffen. Den ersten hat Rose allein in der Hand: Er könnte sich definitiv und ohne verbales Hintertürchen dazu bekennen, seinen bis 2022 laufenden Vertrag in Gladbach zu erfüllen – oder sogar verlängern. Zweitens könnten beide, Rose und der BVB, offiziell erklären, dass sie ab dem kommenden Sommer zusammenarbeiten. Und drittens: Die Dortmunder könnten natürlich vorher eine andere, permanente Lösung präsentieren.

Festlegen will sich der 61-Jährige in keine Richtung. „Es ist doch so: Wenn Edin es gut macht – und das glaube ich – und wir uns trotzdem für eine andere Lösung entscheiden sollten, stünden ihm alle Türen offen“, sagte Watzke. „Und vielleicht schießt er ja auch so durch die Decke, dass wir sagen: Es ist top so, wie es ist! Wir sind da alle miteinander ganz entspannt. Edin Terzic inklusive.“ Gladbach hat 2015 erlebt, wie es gehen kann, als Interimslösung André Schubert nach zwei Monaten fest installiert wurde.