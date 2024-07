Bundesliga 2024/25 Warum Gladbach gegen Leverkusen der passende Saisonauftakt ist

Ein Spiel beim FC Augsburg am Samstagnachmittag klang erst mal nicht nach einem spektakulären Saisonauftakt, doch dann stellte Borussia Mönchengladbachs 4:4 beim FCA am 19. August 2023 den Rekord für die meisten Tore an einem ersten Spieltag ein. Wie geht es diesmal los für Gladbach?