WM-Saison 2022/23 : Was bei Borussias Bundesliga-Spielplan ins Auge fällt

Foto: dpa/Federico Gambarini 11 Bilder Borussias Terminkalender bis zum Saisonstart

Mönchengladbach Hoffenheim zu Hause zum Auftakt, Augsburg zum Schluss, dazu das WM-Sandwich mit Dortmund und Leverkusen: Borussia hat beim Spielplan der Saison 2022/23 einen machbaren Start und eine knackige Endphase erwischt. Welche Besonderheiten es gibt.

Die Deutsche Fußball-Liga meint es in letzter Zeit gut mit den Gladbachern. Zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Jahren darf Borussia mit einem Heimspiel in die Saison starten, insgesamt ist es im 55. Bundesligajahr des Klubs die 30. Auftaktpartie im eigenen Stadion. Diesmal wird die TSG Hoffenheim zu Gast sein – die neue Spielzeit beginnt damit, wie die alte aufgehört hat: Am 14. Mai siegte Gladbach 5:1.

Dass Borussia denselben Gegner zum Auftakt hat wie im Saisonfinale zuvor, hat es schon zweimal gegeben, allerdings ist erstmals der Spielort derselbe. 1988 folgte einer 2:5-Niederlage in Kaiserslautern ein 4:1 am Bökelberg gegen den FCK, wo mit Gladbach Tabellenführer war. 2013 verlor Borussia zunächst daheim 3:4 gegen die Bayern und wenige Monate später 1:3 in München. Nur einer von vielen Aspekten, die sich aus dem Gladbacher Spielplan 2022/23 herauslesen lassen.

Als Auftaktgegner hat Borussia mit den Kraichgauern ebenfalls schon einmal gute Erfahrungen gemacht. Vor zehn Jahren gab es zwischen den beiden Champions-League-Play-offs gegen Dynamo Kiew im Borussia-Park ein 2:1 durch ein Freistoßtor Juan Arangos in der Schlussphase. Rein termin-technisch hat Gladbach das Jubiläum des absoluten Auftakt-Klassikers in der gesamten Bundesliga nur knapp verpasst. Schon neunmal begannen die Borussen gegen den FC Schalke 04 – nun ist der Aufsteiger am zweiten Spieltag ihr erster Auswärtsgegner.

Foto: dpa/Marius Becker 10 Bilder Das ist Daniel Farke

Vervollständigt wird das als machbar einzustufende Auftaktprogramm der Gladbacher mit Hertha BSC am dritten Spieltag. Die Chancen, erstmals seit 1995/96 mal wieder mindestens die ersten beiden Bundesligapartien einer Saison zu gewinnen, standen in vielen Jahren angesichts starker Gegner schlechter. Aber Vorsicht: Alle drei Gegner zu Beginn werden wie Borussia mit einem neuen Trainer in die Saison gehen, das gestaltet den Auftakt durchaus spannend.

Mit den Bayern wartet am vierten Spieltag und letzten August-Wochenende der erste Hochkaräter auf die Borussen, deren Fans generell im Spätsommer und Herbst einige attraktive Reiseziele haben, denn es folgen auswärts der SC Freiburg und Werder Bremen am sechsten und achten Spieltag. Bei Freiburg ist bereits klar, dass Borussia sonntags im Breisgau antreten wird, da am Donnerstag zuvor ein Spieltag der Europa League ansteht. So ist es auch am zwölften Spieltag bei Union Berlin – und am neunten Spieltag, dem zweiten Oktober-Wochenende, beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln, sollte dieser Play-offs zur Conference League überstehen.

Was die Auswärtsfahrer wohl eher stören, Gladbachs Verantwortliche hingegen eher freuen dürfte: In beiden Englischen Wochen muss Borussia auswärts antreten. Am 14. Spieltag im November geht es zum VfL Bochum, am 17. Spieltag im Januar ist sie beim FC Augsburg zu Gast. In den vergangenen Jahren hatte Borussia vermehrt Heimrecht in den Englischen Wochen, was in der Regel bei weniger attraktiven Gegnern einige Tausend Zuschauer und damit Einnahmen kostet.

Die Besonderheit der insgesamt 60. Bundesligasaison liegt in der langen Pause, die durch die Winter-Weltmeisterschaft in Katar nötig ist. Nach dem 15. Spieltag ist im Jahr 2022 Mitte November Schluss, zwei Monate später geht es mit dem 16. Spieltag erst weiter. Borussia wird rund um die WM-Pause zweimal daheim antreten – und hat in Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen starke Gegner. Bedeutet auch: Die Borussen dürfen sich auf ein happiges Saisonfinale mit den beiden Auswärtsaufgaben am 32. und 33. Spieltag vorbereiten.