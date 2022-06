Neuer Bundesliga-Spielplan : Borussia startet gegen Hoffenheim in die Saison

Mönchengladbach Borussia weiß seit Freitagmittag, gegen wen sie die Saison 2022/23 beginnt: Es kommt Anfang August zum gleichen Duell wie am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison. Das Derby gegen Köln steigt Anfang Oktober.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Freitagmittag den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2022/23 veröffentlicht. Borussia Mönchengladbach startet am 6. oder 7. August mit einem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim in die Saison, so wie zuletzt 2012/13. Genau terminiert ist die Begegnung noch nicht. Kurios: Gladbach hatte die abgelaufene Spielzeit mit einem 5:1 gegen Hoffenheim beendet, spielt also zweimal in Folge gegen die TSG. Nur werden in Daniel Farke (statt Adi Hütter) und André Breitenreiter (statt Sebastian Hoeneß) zwei andere Trainer auf der Bank sitzen.

Die Saisoneröffnung bestreiten am Freitagabend zuvor Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Meister Bayern München. Im Vorjahr hatte Gladbach diese Ehre gebührt (1:1 im Borussia-Park). Am zweiten Spieltag steht bei Aufsteiger Schalke 04 Borussias erstes Auswärtsspiel an. Die Saison endet mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg am 27. Mai 2023.

Der Spielplan gestaltet sich deutlich anders als sonst: Denn zwischen dem 15. Spieltag am 13. November und dem 16. Spieltag am 20. Januar ruht die Bundesliga wegen der Weltmeisterschaft in Katar. Das letzte Spiel vor der Pause bestreitet Gladbach zu Hause gegen Borussia Dortmund, im neuen Jahr geht es dann ebenfalls mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen weiter, bevor in Augsburg die Rückrunde beendet wir. Derbyzeit ist Anfang Oktober (in Gladbach) und Ende März bzw. Anfang April (in Köln).

Hier sehen Sie alle Gladbacher Paarungen, inklusiver der Pokaltermine:

DFB-Pokal, 1. Runde: SV Oberachern – Borussia, 31. Juli (15.30 Uhr)

1. Spieltag: Borussia - 1899 Hoffenheim, 6./7. August 2022

2. Spieltag: FC Schalke 04 - Borussia, 12. bis 14. August 2022

3. Spieltag: Borussia - Hertha BSC, 19. bis 22. August 2022

4. Spieltag: Bayern München - Borussia, 26. bis 28. August 2022

5. Spieltag: Borussia - FSV Mainz 05, 2. bis 4. September 2022

6. Spieltag: SC Freiburg - Borussia, 11. September 2022*

7. Spieltag: Borussia - RB Leipzig, 16. bis 18. September 2022

8. Spieltag: Werder Bremen - Borussia, 30. September bis 2. Oktober 2022

9. Spieltag: Borussia - 1. FC Köln, 7. bis 9. Oktober 2022

10. Spieltag: VfL Wolfsburg - Borussia, 14. bis 16. Oktober 2022

DFB-Pokal, 2. Runde: ggf. 18./19. Oktober 2022

11. Spieltag: Borussia - Eintracht Frankfurt, 21. bis 23. Oktober 2022

12. Spieltag: Union Berlin - Borussia, 30. Oktober 2022*

13. Spieltag: Borussia - VfB Stuttgart, 4. bis 6. November 2022

14. Spieltag: VfL Bochum - Borussia, 8./9. November 2022

15. Spieltag: Borussia - Borussia Dortmund, 11. bis 13. November 2022

16. Spieltag: Borussia - Bayer Leverkusen, 20. bis 22. Januar 2023

17. Spieltag: FC Augsburg - Borussia, 24./25. Januar 2023

18. Spieltag: 1899 Hoffenheim - Borussia, 27. bis 29. Januar 2023

DFB-Pokal, Achtelfinale: ggf. 31. Januar/1. Februar 2023

19. Spieltag: Borussia - FC Schalke 04, 3. bis 5. Februar 2023

DFB-Pokal, Achtelfinale: ggf. 7./8. Februar 2023

20. Spieltag: Hertha BSC - Borussia, 10. bis 12. Februar 2023

21. Spieltag: Borussia - Bayern München, 17. bis 19. Februar 2023

22. Spieltag: FSV Mainz 05 - Borussia, 24. bis 26. Februar 2023

23. Spieltag: Borussia - SC Freiburg, 3. bis 5. März 2023

24. Spieltag: RB Leipzig - Borussia, 10. bis 12. März 2023

25. Spieltag: Borussia - Werder Bremen, 17. bis 19. März 2023

26. Spieltag: 1. FC Köln - Borussia, 31. März bis 2. April 2023

DFB-Pokal, Viertelfinale: ggf. 4./5. April 2023

27. Spieltag: Borussia - VfL Wolfsburg, 8./9. April 2023

28. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Borussia, 14. bis 16. April 2023

29. Spieltag: Borussia - Union Berlin, 21. bis 23. April 2023

30. Spieltag: VfB Stuttgart - Borussia, 28. bis 30. April 2023

DFB-Pokal, Halbfinale: ggf. 2./3. Mai 2023

31. Spieltag: Borussia - VfL Bochum, 5. bis 7. Mai 2023

32. Spieltag: Borussia Dortmund - Borussia, 12. bis 14. Mai 2023

33. Spieltag: Bayer Leverkusen - Borussia, 19. bis 21. Mai 2023

34. Spieltag: Borussia - FC Augsburg, 27. Mai 2023

DFB-Pokal, Finale: ggf. 3. Juni 2023

*Da Freiburg und Union am Donnerstag zuvor jeweils Europa League spielen, wird das anschließende Bundesligaspiel auf den Sonntag terminiert.

(jaso)