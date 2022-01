„Mutiger und offener sein“ : Mehr Zuschauer in den Stadien hält Max Eberl für vertretbar

Mönchengladbach Von 48.500 auf 15.000 auf 0 auf 750 – die zugelassene Zuschauerzahl bei Borussia hat sich in den vergangenen Wochen oft geändert. Max Eberl wünscht sich, dass aufgrund der aus seiner Sicht guten Erfahrungen bald wieder mehr Fans in die Stadien dürfen.

Von 48.500 erlaubten Zuschauern, die Borussia im DFB-Pokal gegen den FC Bayern sogar einmal begrüßen konnte, ging es Anfang Dezember wegen der hohen Inzidenzen runter auf 15.000. Gegen den SC Freiburg und Eintracht Frankfurt kamen jeweils 10.000 Fans, dann wurden auch für Nordrhein-Westfalen wieder Geisterspiele beschlossen. Doch bevor in Gladbach erstmals in diesem Jahr null Zuschauer den Borussia-Park besuchen, wurde das Limit in der neuen Corona-Schutzverordnung auf 750 angehoben. Die Tickets fürs Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr) sind alle weg, die Hälfte auf der Ostgeraden, der Rest in den Logenbereichen.