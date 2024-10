LIVE Freitag ab 20.30 Uhr Kann Borussia beim FC Augsburg nachlegen?

Mönchengladbach · Der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach eröffnen am Freitag den sechsten Bundesliga-Spieltag. Gladbach peilt nach dem 1:0-Erfolg gegen Union Berlin den zweiten Sieg in Folge an. In unserem Ticker verpassen Sie nichts.

04.10.2024 , 15:52 Uhr

(togr, hgo, jaso, kk)