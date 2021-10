2:1-Heimerfolg : Plea führt Borussia zum Sieg gegen Bochum

Mönchengladbach Vier Tage nach der Pokal-Gala gegen den FC Bayern hat Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga den nächsten Heimsieg eingefahren. Gegen Aufsteiger VfL Bochum setzte sich Gladbach mit 2:1 durch – besonders stark war Alassane Plea bei seinem Startelf-Comeback.

Dem Rausch folgte die nächste Party: Borussia Mönchengladbach hat vier Tage nach dem historischen Pokal-Triumph gegen Bayern München auch die Pflichtaufgabe in der Liga gegen den VfL Bochum gelöst - musste in der Schlussphase aber noch einmal zittern. Der fünfmalige deutsche Meister besiegte den Aufsteiger verdient mit 2:1 (2:0) und schob sich auf Platz zehn vor.

Alassane Plea (12.) und Jonas Hofmann (40.) trafen zum Sieg im ersten Duell mit dem VfL seit den Relegationsspielen vor zehn Jahren. Die Borussia trat lange Zeit völlig überlegen auf, Danny Blum (86.) sorgte mit einem sehenswerten Freistoß von der Strafraumkante aber doch noch für bange Minuten bei den Gladbachern - in der Nachspielzeit rettete Torwart Yann Sommer in höchster Not gegen Milos Pantovic. Bochum liegt nach der ersten Niederlage nach zuvor drei Pflichtspielsiegen auf Rang 14 einen Punkt vor dem Relegationsplatz.