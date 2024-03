Trendwende bei den Anstoßzeiten Wo Borussia die Saison im 15.30-Uhr-Ranking abschließt

Gladbach beendet die Saison auf Platz sechs – zumindest, was das 15.30-Uhr-Ranking am Samstagnachmittag angeht. In der vergangenen Saison waren die Anstoßzeiten ein viel diskutiertes Thema im Borussia-Park, nur neunmal spielte Gladbach zur traditionellen Zeit, so selten wie kein anderer Bundesliga-Klub. In der laufenden Spielzeit hat sich das gewandelt, mittlerweile sind alle Partien bis zum Saisonende terminiert, damit steht fest: Gladbach wird insgesamt 20-mal am Samstag um 15.30 Uhr gespielt haben.