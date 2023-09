Schuld sind Supercup und DFB-Pokal Warum die nächsten Bundesliga-Ansetzungen auf sich warten lassen

2022 duellierten sich RB Leipzig und Bayern München am 30. Juli und holten am 30. sowie 31. August ihre Pokalspiele nach. Am 4. September wurde die 2. Runde ausgelost, am 9. September gab die DFL die Ansetzungen bis Jahresende bekannt. Zwischen der Verkündung und dem ersten bis dahin noch nicht terminierten Spiel lagen fünf Wochen – was auch nicht optimal ist für Fans, die ihre Fahrten planen wollen, aber immerhin besser als in diesem Jahr.