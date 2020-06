Ramy Bensebaini

Leistete sich in der ersten Halbzeit ein erschreckendes Stellungsspiel. Seine linke Seite war stets anfällig für Paderborner Angriffsversuche. Sah auch deshalb in der 40. Minute die Gelbe Karte, weil er einen Diagonalball unterschätzte und in Folge dessen ein Foul begehen musste. In der zweiten Hälfte zeigte er sich verbessert, hatte mehr Zug nach vorn und bereitete das entscheidende 3:1 vor.

Note: 4+