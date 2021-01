Kostenpflichtiger Inhalt: Borussia-Stürmer mit Top-Werten : Embolo macht Plea den ersten Platz streitig

Breel Embolo benötigt 215 Minuten für ein Bundesliga-Tor im Trikot von Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea 220. Am Freitag könnten beide mal wieder gemeinsam in der Startelf stehen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Analyse Mönchengladbach Breel Embolo produziert so viele und so gute Chancen, dass ihn nur Weltklasse-Stürmer wie Robert Lewandowski und Erling Haaland übertreffen. Trainer Marco Rose will dem Schweizer helfen, dass er sich besser belohnt für seine Arbeit.