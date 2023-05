Transferpolitik Embolo-Deal steht für Gladbachs Rückbesinnung

Doch die 12,5 Millionen Euro, die die AS Monaco für Embolo zahlen wollte, waren ein schlagendes Argument. Farke wollte noch Spieler, die für seinen Fußball standen, und mit dem Embolo-Verkauf wurde das möglich, ebenso die Vertragsverlängerungen von Alassane Plea und Jonas Hofmann. Julian Weigl wurde ausgeliehen von Benfica Lissabon und der Japaner Ko Itakura von Manchester City für fünf Millionen Euro eingekauft, beide wurden Stammkräfte und gehören zu den wenigen positiven Erscheinungen in der Saison. Mehr Speed kam mit dem Franzosen Nathan Ngoumou dazu, der acht Millionen Euro kostete. Ohne den Verkauf Embolos wären die Investitionen nicht möglich gewesen für die Gladbacher, die in der Corona-Pandemie rund 150 Millionen Euro an Umsatzeinbußen zu verkraften hatten.