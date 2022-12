Fotos Borussias Südamerikaner

Bamba Andersson (2010 bis 2011)



Der Brasilianer Anderson Soares de Oliveira, kurz Bamba Anderson, kam im Sommer 2010 von Tombense zu Borussia, er kostete stattliche 1,5 Millionen Euro. Zuvor war er an den VfL Osnabrück und Fortuna Düsseldorf ausgeliehen gewesen. Sein Start bei Borussia war extrem unglücklich: Beim 0:7 in Stuttgart debütierte er in der zweiten Halbzeit, er kam ins Spiel, als es noch 0:2 stand. So richtig kam er nie an bei Borussia. Nach nur einer Saison wurde er an Eintracht Frankfurt ausgeliehen und später an die Hessen verkauft.

Bilanz: 14 Spiele, kein Tor