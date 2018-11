Borussias Mönchengladbach: Yann Sommer ist mit 36 Paraden die Nummer zwei der Bundesliga

75 Prozent der Schüsse aufs Tor gehalten : Yann Sommer ist die Nummer zwei in der Bundesliga

Abgewehrt: Yann Sommer hielt beim FC Bayern München (hier gegen Arjen Robben) die Null fest. Insgesamt blieb er viermal ohne Gegentor. Foto: dpa/Tobias Hase

Mönchengladbach Borussias Torhüter Yann Sommer hat in dieser Bundesliga-Saison bereits 36 Schüsse abgewehrt, zwölf musste er passieren lassen. Nur einer hat eine bessere Paraden-Quote als der Schweizer.

Yann Sommer ist die Nummer eins bei Borussia und in der Schweiz. In der Bundesliga ist der 30-Jährige die Nummer zwei. Nur der Leipziger Torwart Peter Gulasci hat laut des Fachmagazins „Kicker“ eine bessere Paraden-Quote als Sommer.

Der Borusse hat 36 Torchancen der Gegner vereitelt bei zwölf Gegentoren, also insgesamt 48 Schüsse auf sein Tor bekommen. Das macht eine Quote von 75 Prozent gehaltener Torschüsse. Gulasci wehrte 28 Abschlüsse auf sein Tor ab, neun musste er passieren lassen. Das ist eine Quote von 75,7 Prozent. Auf Rang drei des Rankings steht Sommers Konkurrent im Schweizer Tor, Roman Bürki, der im Tor von Borussia Dortmund steht und wie Gulasci und Sommer keine Minute dieser Bundesliga-Saison verpasst hat. Bürki hielt in zehn Spielen 29 Bälle, die aufs Tor kamen, Gegentore bekam er zehn.

Beim 3:0 gegen Düsseldorf blieb Sommer zum vierten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. Zuvor war ihm das beim 2:0 gegen Leverkusen beim Bundesliga-Auftakt, dann beim 3:0 bei den Bayern und anschließend beim 4:0 gegen Mainz 05 gelungen. Gegen Düsseldorf leitete Sommer seine beste Tat mit einem missglücken Abwurf selbst ein. Doch Davor Lovren konnte die Vorlage nicht nutzen, Sommers wehrte den Ball ab. „So etwas kann passieren, manchmal entscheidest du dich in der Bewegung um“, erklärte Torwart-Trainer Uwe Kamps Sommer „Bowling-Einlage“.

Wenn die Borussen am Mittwoch um 10 Uhr in die Vorbereitung (das zweite Training am Mittwoch ist um 15.30 Uhr) auf das Topspiel am Samstag bei Werder Bremen (15.30 Uhr) einsteigen, wird sich zeigen, ob Trainer Dieter Hecking seinen Stammtorwart voll einplanen kann. Sommer hat derzeit leichte Probleme mit dem Handgelenk, weswegen er am Montag nochmal untersucht wurde. „Alles okay“, gab er zwar bekannt, doch bleibt abzuwarten, wie das Gelenk auf die Belastung im Training reagiert.