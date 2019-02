Keine Winter-Zugänge: Borussias richtige Entscheidungen auf dem Transfermarkt

In seinem 150. Bundesligaspiel will Borussias Nummer eins Yann Sommer möglichst die Zu-Null-Serie der Rückrunde fortsetzen. Foto: imago/Revierfoto/Revierfoto

Mönchengladbach Die Transferperiode ist vorbei, Borussia hat keinen Spieler dazugeholt. Das zeigt, dass Manager Max Eberl und Trainer Dieter Hecking dem Team vertrauen. Torwart Yann Sommer macht am Samstag auf Schalke sein 150. Bundesligaspiel.

Genau genommen ist es ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Fußball-Verein im Winter auf dem Transfermarkt nicht aktiv wird. Dann ist zuvor viel richtig gelaufen. Bei den Borussen war es in der Hinrunde dieser Saison so. Und als sich abzeichnete, dass auch von den Profis, die verletzt in die Winterpause gingen, die meisten wieder bereit sein würden, wenn die Rückrunde beginnt, war relativ schnell klar, dass Sportdirektor Max Eberl nicht aktiv werden würde in Sachen Zukäufe. Geklärt ist nun auch, dass Josip Drmic nicht fündig geworden ist bei der Suche nach einer Alternative zu Borussia. Es gab noch Gerüchte, dass er zum 1. FC Nürnberg zurückkehren könnte, doch auch die wischte Eberl schnell vom Tisch. „Es wird nichts mehr passieren“, gab er Donnerstag bekannt. Einzig Laszlo Bénes hat sich verändert. Er soll beim Zweitligisten Holstein Kiel Spielpraxis sammeln.