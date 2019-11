Kostenpflichtiger Inhalt: Roses Plan für die Europa League : Borussia soll sich gegen Rom selbst Vorbild sein

Mönchengladbach Nach drei Spielen in der Europa League ist Borussia noch ohne Sieg. Das soll sich am Donnerstag gegen die AS Rom möglichst ändern. Wie es gegen die Italiener gehen kann, zeigte die Startphase der Borussen beim 1:1 im Hinspiel.