Borussias Linksverteidiger : Bei Bensebaini ist doppelt Geduld gefragt

Foto: dpa/Marius Becker 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Bayern aussehen

Mönchengladbach Borussias Linksverteidiger Ramy Bensebaini ist ein Bayern-Experte, sein Einsatz am Samstag ist aber noch fraglich. Und auch seine Zukunft in Gladbach über die laufende Transferperiode hinaus ist noch nicht geklärt. Was Trainer Daniel Farke und Sportdirektor Roland Virkus zu Bensebainis Situation sagten.

Viel Fußball bekamen die Fans, die Borussias letztes öffentliches Training vor dem Topspiel beim FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) am Donnerstagvormittag verfolgten, nicht zu sehen. Trainer Daniel Farke schickte die Mannschaft zunächst auf eine Runde mit dem Fahrrad um den Borussia-Park, ehe auf dem Platz eine längere Stretching-Einheit auf dem Programm stand. Anschließend spielten die Profis noch ein wenig Fünf-gegen-Zwei mit kleineren Bällen sowie Fußball-Tennis.

Für zwei Spieler war indes selbst diese regenerative Einheit nicht möglich: Die Außenverteidiger Stefan Lainer und Ramy Bensebaini mussten passen. Lainer, den eine Entzündung im Bereich des Knies Probleme bereitet, hat noch gar keine Einheit in der laufenden Woche mitmachen können, während Bensebaini seit Mittwoch mit Grippesymptomen fehlt. Insofern steht hinter dem Einsatz beider am Samstag ein großes Fragezeichen.

„Wir werden späte Entscheidungen treffen müssen. Bei Stefan Lainer habe ich allerdings relativ wenig Hoffnung. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird er uns sehr wahrscheinlich in München nicht zur Verfügung stehen. Ramy hat Anfang der Woche noch trainiert und hat nun die zweite Einheit verpasst. Da haben wir noch Hoffnung, dass es sich noch gut entwickelt, es geht ihm heute auch schon wesentlich besser. Aber da wird es auch davon abhängen, ob er am Freitag das Abschlusstraining absolvieren kann“, sagte Farke zu seinen beiden erfahrendsten Außenverteidigern im Kader.

Bensebaini würde zudem als Bayern-Experte am Samstag fehlen. Vier Tore schoss der Linksverteidiger in den vergangenen drei Jahren bereits gegen den Rekordmeister: Zunächst sorgte er im Dezember 2019 mit einem Doppelpack dafür, dass Borussia daheim einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg drehte und damit ihre Tabellenführung verteidigte. Nervenstark verwandelte der Algerier dabei in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum Sieg. Und in der vergangenen Saison steuerte er nochmals zwei Tore zum rauschhaften 5:0-Erfolg in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals bei.

Auch Lainer gehört zu den Borussen, die bereits ein Siegtor gegen die Bayern erzielt haben. Anfang Januar, als die Gladbacher eine ersatzgeschwächte Münchner Mannschaft in deren Stadion 2:1 besiegte, traf der Österreicher per Kopf zum Endstand. Lainer indes war im Gegensatz zu Bensebaini an den ersten Spieltagen keine Stammkraft unter Farke, bislang kam er nur am ersten Spieltag in den Schlussminuten beim 3:1 gegen Hoffenheim zum Einsatz. Bensebainis Ausfall würde da schwerer wiegen, hatte der algerische Nationalspieler bislang doch klar die Nase vorn vor Nachwuchsmann Luca Netz.

Und der 27-Jährige ist gut in die Saison gekommen, obwohl ihn in der Vorbereitung zwischenzeitlich eine Corona-Infektion ausgebremst hatte. Im Pokal gegen Oberachern und zum Liga-Auftakt gegen Hoffenheim hatte er zwar noch einige Unsicherheiten in seinem Spiel, dafür stellte er mit jeweils einem Tor wieder seine Abschlussqualitäten unter Beweis. Und zuletzt gegen die Hertha passte auch seine Defensivleistung gegen den schnellen Dodi Lukebakio.