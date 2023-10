Bereits viermal verwarnt Gelbsperre bei Itakura wäre Borussias Testlauf für den Januar

Nach 72 Minuten hatte Ko Itakura am Dienstag Feierabend. Der Japaner gehörte im Testspiel beim 2:0-Sieg gegen Tunesien zur Startelf und erlebte in der Abwehr eine ruhige Partie, das Torschussverhältnis lautete am Ende 17:1. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane wird es Recht gewesen sein, dass Itakura in seinem 22. Länderspiel nicht arg gefordert wurde. Mehr als die Spielbelastung könnte dem Innenverteidiger der Jetlag zu schaffen machen, am Donnerstag wird er in Deutschland zurückerwartet, ab Freitag soll Itakura schließlich wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können.