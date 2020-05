Interview mit Gladbach-Talent : Borussias U19-Kapitän Bongard hat klaren Karriereplan

Mönchengladbach Borussias U19-Kapitän Jordi Bongard spricht im Interview über die Fußball-Ausbildung, das Abitur im Zeichen der Corona-Krise und seinen Karriereplan. Sein Ziel ist es, schnellstmöglich in der Bundesliga zu spielen.

Bongard Fußballspielen ist das, was ich am liebsten mache. Normalerweise stehe ich jeden Tag auf dem Platz. Deswegen tut es weh, dass das Mannschaftstraining momentan wegfällt. Es fehlen einem auch Dinge wie mit den Mannschaftskollegen in der Kabine zu sitzen, gemeinsam zum Training zu gehen und auf dem Platz zusammen Spaß zu haben. Zurzeit müssen wir uns zu Hause mit Krafttraining und Laufeinheiten fit halten. Das Krafttraining macht noch Spaß, die Laufeinheiten aber schon weniger. Zu Hause alleine mit dem Ball zu trainieren, ist auch schwierig. Das kann man nicht mit Mannschaftstraining vergleichen. Von daher freue ich mich auf den Tag, an dem es mit dem Fußball wieder losgehen kann.

Bongard In diesem Sommer rücke ich von der U19 in die U23 auf. Im Endeffekt entscheiden immer die Leistungen, wie es weitergeht. Natürlich würde ich gern so schnell wie möglich in der Bundesliga spielen. Dafür braucht man aber Geduld, insbesondere als junger Spieler. Vor allem auf meiner Position als Innenverteidiger ist es nicht einfach. Von daher blicke ich gar nicht so weit in die Zukunft.In der U23 möchte ich erst eine gute Saison spielen. Diesen Schritt von der U19 in den Seniorenbereich sollte man als junger Spieler ja auch nicht unterschätzen.