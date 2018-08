Borussias Mönchengladbach bangt nach Verletzung um Ibrahima Traoré

Mönchengladbach Dieter Hecking geht davon aus, dass er erst mal auf Ibrahima Traoré verzichten muss. Montag wird der untersucht. Mit dem Spiel in Southampton ist Borussias Trainer zufrieden und lobt den Doppeltorschützen Patrick Herrmann.

Borussias Trainer Dieter Hecking befürchtet, dass er in nächster Zeit auf seinen Flügelflitzer Ibrahima Traoré verzichten muss. „Wahrscheinlich wird er eine Pause einlegen müssen. Nach dem, was ich höre, ist es vielleicht ein kleiner Muskelfaserriss. Wenn er in solchen Situationen mit einem langen Schritt zum Ball geht, ist er immer mal gefährdet. Das ist so bei Ibo. Ich hoffe, dass die Ausfallzeit nicht so lang sein wird“, sagte Hecking unserer Redaktion.